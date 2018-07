​Tamba : Plus de 50 kg de faux médicaments saisis et 15 individus arrêtés

Une opération menée par l'ensemble des forces de défense et de sécurité en collaboration avec le service régional du commerce, de la région médicale et de la pharmacie régionale d'approvisionnement, a permis de mettre la main sur une grosse quantité de médicaments. 50 Kg de faux médicaments ont été saisis dans les différents marchés et gares routières de la ville de Tambacounda, et autres lieux publics de la commune.



Cette opération coup de poing entre « dans le cadre de la protection de la santé publique et de la sécurité des populations», renseigne le commissaire de Police de Tambacounda.



Yaya Tamba d'indiquer que «15 hommes et femmes ont été interpellés et seront présentés au procureur de la République». Et, de rappeler que: «les médicaments doivent être vendus dans des officines et pas dans la rue».