​Tambacounda : Il casse la jambe de son épouse et écope 3 mois assortis de sursis

Les faits pour lesquels Mme A.D. a porté plainte contre son mari sont liés à une dispute concernant un appel téléphonique. Selon L’Observateur, qui rapporte l’information, le couple se disputait parce que le téléphone du mari sonnait et que la dame a répondu à l'appel. Selon ses dires, son mari s'est alors précipité sur elle, la faisant chuter et lui fracturant la jambe droite. Elle décrit son mari comme quelqu'un de "très violent".



Après s'être rendue à l'hôpital et avoir obtenu un certificat médical, l'épouse a déposé une plainte contre son mari, qui a été poursuivi pour "coups" et "blessures volontaires" ayant entraîné une incapacité temporaire de travail.



Le mari, de son côté, a affirmé que sa femme l'avait empoigné et qu'il l'avait poussée par instinct de survie, ce qui aurait entraîné sa blessure à la jambe. L'affaire, jugée par le Tribunal de grande instance de Tamba, a abouti à la condamnation du mari à trois mois de prison avec sursis, après que sa femme s'est désistée.