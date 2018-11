​Tambacounda: Macky Sall va « relancer la ligne de chemin de fer Dakar-Tamba-Bamako »

En tournée économique au Sénégal oriental, le président de la République a annoncé qu’il va relancer la ligne de chemin de fer Dakar-Tamba-Bamako et aussi la route Tamba-Kidira-Bakel sera bouclée en matière de ceinture routière.



Pour le lancement des Promovilles dans le cadre de l'éclairage public et de la modernisation, le chef de l’Etat a fait savoir qu’il va réceptionner la route Tamba-Dialakoto, longue de près de 70 Km, estimant que cette route du Sud sera un levier de renforcement de l'intégration régionale, avec un confort et une sécurité renforcée.