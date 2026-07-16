​Tambacounda : les socialistes appellent à l'unité en hommage à Ousmane Tanor Dieng

Les responsables et militants du Parti socialiste (PS) se sont réunis, mercredi à Tambacounda, à l'occasion d'une journée de prières dédiée à la mémoire de leur ancien secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng. Au-delà du recueillement, les socialistes ont profité de cette rencontre pour lancer un appel à l'unité et à la remobilisation des militants en perspective des prochaines échéances électorales.



Prenant la parole, le secrétaire général de l'Union départementale du Parti socialiste de Tambacounda, Assane Sina Sissoko, a rendu un vibrant hommage à l'ancien dirigeant du parti, saluant les qualités humaines et politiques qu'il incarnait.



« À chaque fois que nous commémorons l'anniversaire de la disparition de notre défunt secrétaire général, nous pensons à un homme de bien, courtois, sincère, fidèle à ses engagements, un homme aux nombreuses vertus et d'une dimension exceptionnelle. En ce jour anniversaire, nous prions pour que son âme repose éternellement au paradis », a-t-il déclaré au micro d'iRadio.



Au-delà de cet hommage, Assane Sina Sissoko a insisté sur la nécessité de redynamiser les structures du Parti socialiste. Selon lui, les jeunes, les femmes et les responsables du parti se mobilisent progressivement afin de préparer les futures échéances électorales.



« Nous sentons une remobilisation des jeunes, des femmes et des adultes pour refaire vivre le Parti socialiste. Bientôt, nous entamerons les négociations ainsi que la préparation de la campagne pour les prochaines élections. Nous nous organisons afin que tous les socialistes, sympathisants et militants se retrouvent dans la paix, la concorde et la fraternité pour redonner vie au parti », a-t-il affirmé.



Le responsable départemental a également rappelé que la réunification de la famille socialiste constituait l'un des souhaits les plus chers d'Ousmane Tanor Dieng. Un objectif qui demeure, selon lui, porté aujourd'hui par les responsables du parti, notamment Amina Tamba Diack, dans la perspective de renforcer la cohésion interne et de préparer les défis politiques à venir.