​Tambacounda : les travailleurs de l'hôpital régional réclament leurs salaires

« L’hôpital régional de Tambacounda souffre pour ne pas dire étouffe par manque de spécialiste. Aujourd’hui, l’hôpital distant de 400 km de Dakar, ne dispose pas de gynécologue, de pédiatre, d’ophtalmologue, ni de chirurgien encore mois de cardiologue», s’indigne le porte-parole des travailleurs de l’hôpital régional de Tambacounda.



Et d'ajouter : «le non remboursement de la facture de la CMU qui s’élève à 253 millions de FCFA. Nous sommes restés toute une année sans remboursement. Il y a également la vétusté de la logistique roulante dans toute la région. Tamba est une région avec une géographie accidentée, une vaste région qui actuellement n’a pas la logistique roulante pour travailler correctement".



Avant de souligner que «dans les postes de santé, les centres de santé et les régions médicales les travailleurs ne disposent pas de véhicules ou de motos de liaison. Comment pouvons-nous travailler dans ces conditions pour faire des résultats ».



Cependant, les retards de salaires ne sont également pas en reste des revendications « Nous restons six (6) mois sans salaires. C’est inadmissible et nous disons non à cela. Je pense que les autorités ne restent pas jusqu’à la fin du mois sans percevoir leur salaire. Nous sommes dans une zone très difficile. Ce n’est pas normal qu’un contractuel reste six mois sans salaire. Comment il va faire pour vivre alors que chaque jour le gouvernement met de l’argent dans des domaines inutiles», fustige-t-il.