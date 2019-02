​Tanor Dieng aux candidats : "il ne suffit pas d’être candidat pour être présidentiable"

Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng, est convaincu que la parti de l’Alliance pour la République (APR) a le meilleur candidat pour la présidentielle du 24 février 2019. Ce, après avoir suivi les déclarations de tous les candidats à cette course présidentielle qu'il a tiré ses propres conclusions.



«Il ne suffit pas d’être candidat pour être présidentiable. Nous avons le meilleur candidat. Les forces sont inégales. Et, lorsqu’on les voit défiler le soir, on sait que les sept minutes, c’est beaucoup. Avoir un discours structuré, n’est pas donné à tout le monde », déclare le souteneur de Macky Sall.



Ousmane Tanor Dieng de lancer sur "Les Echos" : «Les quelques jours qui viennent, sont déterminants, c’est ce qui reste dans l’imaginaire des gens. Partout, il faut que la main passe et repasse pour que le 24 février, à 18heures, Macky Sall soit réélu président de la République, avec une majorité supérieure à 65%, plus que le taux obtenu au deuxième de l’élection de 2012».