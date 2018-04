​Tanzanie : plus de 750 euros pour un blog

L'ouverture d'un blog n'est plus gratuite en Tanzanie où il faut désormais payer près de 500.000 FCFA pour en avoir un.



Le nouveau règlement prévoit l'enregistrement des blogs, des sites d'information ou des sites de streaming des chaînes de télévision ou de radio auprès de l'autorité de régulation des communications.



Il faut d'abord payer 36 euros (2340 FCFA) pour une demande d'enregistrement d'un blog.



Puis, payer encore 360 euros (234.000 FCFA) pour l'obtention de la licence si la demande est favorable.

Après coup, il faut renouveler le paiement de 360 euros tous les trois ans et payer chaque année 360 euros pour les frais d'opération.



La nouvelle loi prévoit en cas d'infraction éditoriale une amende pouvant aller jusqu'à 1.800 euros (+ d'1 million FCFA) et au moins un an de prison.