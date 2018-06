​Tchad: l'ex gouverneur de Doba écope de 5 ans ferme

L'ex responsable de région Adam Noki Charfadine ainsi que ses co-accusés sont poursuivis pour destruction de biens publics, rebellions, discrédits sur la justice, outrage à magistrat, atteinte à la liberté et détention illégale avec séquestration.



Le gouverneur Charfadine a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de FCFA d'amende.



Le responsable de la gendarmerie de Doba et son adjoint, en fuite, écopent également de 5 années d'incarcération et de 5 millions d'amende.



Ils ont été radiés comme 3 de leurs collègues condamnés à 6 ans ferme et 200 mille francs d'amende.



Les avocats de la défense qui estiment que le procès n'a pas été équitable ont promis de faire appel.