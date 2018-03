​Tchad : les salaires ne seront plus ponctionnés

Le gouvernement Tchadien ne coupera plus les salaires des fonctionnaires, a appris la BBC.



Le gouvernement s'engage à rémunérer normalement plus de 31.000 agents de la fonction publique, dans les secteurs de l'éducation et de la santé.



Les salaires de ces fonctionnaires ont été ponctionnés le mois dernier en raison de leur grève.



La décision du gouvernement a été entérinée par un accord signé avec les syndicats à l'issue d'une journée de discussions à la présidence.



Barka Michel, le porte-parole de la plate-forme syndicale, s'est réjoui de la décision prise par le gouvernement.



"Le gouvernement qui avait décidé de ne pas payer les salaires est revenu sur sa décision, y compris pour ceux dont le salaire n'a pas été payé en février", a signalé le syndicaliste.



L'engagement du gouvernement

Michel a également salué la suspension du recensement prévu par le gouvernement et son engagement à rembourser ce qui a été ponctionné des salaires.



Selon lui, le gouvernement a contracté des dettes auprès des banques pour pouvoir honorer ses engagements.



Ce qui va lui permettre, dit-il, de rétablir totalement les salaires des fonctionnaires a près le mois de mai.



Mahamat Mouctar Ali, le ministre de la fonction publique, a rassuré que l'accord entre en application avec effet immédiat.

Cependant, les syndicats ont exigé que le président Idriss Deby lui-même se porte garant de l'accord en signant de sa main pour respecter sa parole.



Ils se réunissent jeudi en Assemblée Générale pour décider de la suite à donner à la grève générale illimitée qui paralyse le Tchad depuis le 29 janvier dernier.