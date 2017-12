​Tchad : un vaste remaniement gouvernemental

"Par cette restriction, les plus hautes autorités veulent réduire les dépenses de l'Etat face à la situation de crise financière que connaît le pays", a expliqué un conseiller du Premier ministre à l'Agence France-Presse.



"La réduction du nombre de portefeuilles ministériels se justifie par les mesures d'austérité que prône le gouvernement", a-t-il ajouté.



Le Tchad fait face à une crise sans précédent, qui est causée par la chute du cours du baril de pétrole, rappelle le correspondant de BBC Afrique à N'Djaména, Vincent Niebédé.



L'économie tchadienne repose essentiellement sur le pétrole depuis octobre 2003.



Idriss Déby Itno a changé les titulaires de plusieurs ministères clés, comme la Sécurité publique, les Affaires étrangères, la Justice et les Finances.



Les ministres des Affaires étrangères, Hissein Brahim Taha, et de la Sécurité publique, Ahamat Bachir, ont cédé leur portefeuille.



Le portefeuille des Affaires étrangères et de la Coopération est confié à Mahamat Zen Cherif, actuel ambassadeur du Tchad en Éthiopie.



Le ministère de la Sécurité publique, devenu ministère de l'Administration, de la Sécurité publique et de la Bonne Gouvernance, est confié à Ahmadaye Abdelkerim Bhakit, un ancien gouverneur de la région du Logone (sud).



Le secrétaire général de la présidence, Djimet Arabi, est nommé ministre de la Justice.Un vaste remaniement gouvernemental au Tchad.