​Tension électorale: les cadres de l’Apr dénoncent la violence et appellent les candidats recalés à plus de retenue

La convergence des cadres républicains dénoncent la violence qui est en train de prendre forme ce du seul fait des politiciens. Abdoulaye Diouf Sarr et ses camarades demandent aux uns et aux autres à plus de retenue. Selon eux, l’histoire du Sénégal ne s’arrêtera pas le 24 févier 2019.