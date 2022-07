​Tensions entre la RDC et le Rwanda: une rencontre prévue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame

La rencontre devrait commencer par un face-à-face, à la mi-journée, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en présence du président angolais Joao Lourenço. S’ensuivra une bilatérale élargie avec les délégations des deux parties. Selon une bonne source, le président congolais arrivera avec des membres du ministère des Affaires étrangères, de l’armée, de l’immigration et des renseignements. Des équipes sont d’ailleurs déjà à Luanda depuis plusieurs jours pour préparer le terrain.



Clarification demandée

Selon un bon connaisseur du dossier, la partie congolaise exigera une chose : que le Rwanda clarifie ses liens avec le M23 et mette fin à son soutien. « Les preuves s’accumulent. Il faut que cela cesse et que Kigali tienne un langage de vérité », indique un représentant du Congo. Kinshasa affirme même avoir présenté des preuves au médiateur angolais.



Côté rwandais, ce lundi, Paul Kagame a déclaré « souhaiter le meilleur à la RDC et au Rwanda. Mais si ça n’arrive pas, je serai toujours prêt au pire », a-t-il dit en conférence de presse. Nul doute d’ailleurs qu’il viendra à Luanda avec ses propres arguments.



« Nous avons besoin de la paix »

Le président, qui a réaffirmé que les rebelles hutus rwandais FDLR « combattaient aux côtés des soldats congolais. Nous avons été touchés par des obus tirés depuis la RDC. Mais nous avons besoin de la paix pour nos deux pays. »

Quant à la force est-africaine qui doit se déployer au Congo, Kinshasa veut que le Rwanda en soit exclu. « Je n’ai aucun problème avec ça », a indiqué Paul Kagame.