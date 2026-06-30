​Terrorisme : Le Sahel au cœur d'une dégradation sécuritaire inquiétante

Selon le « Global Peace Index 2026 » publié par l'Institute for Economics & Peace, l'Afrique subsaharienne est confrontée à des défis sécuritaires persistants qui impactent sa stabilité globale.



Le rapport souligne une détérioration marquée de la paix dans la région sur le long terme, notant que « l'épicentre du terrorisme mondial s'est déplacé de manière décisive vers l'Afrique subsaharienne », contrastant avec d'autres régions où les scores liés à l'impact du terrorisme se sont améliorés.



La situation dans la région du Sahel est particulièrement préoccupante, le rapport identifiant cette zone comme un foyer majeur de violence.



Il est souligné que « le Sahel central, comprenant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a représenté près de la moitié des décès dus au terrorisme dans le monde en 2025 », avec des chiffres liés à ce phénomène ayant été multipliés par dix depuis 2019 dans cette zone spécifique.



En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest et sa composante sahélienne, les auteurs du rapport mettent en lumière la complexité des conflits qui ne sont plus de simples crises internes, mais s'inscrivent dans des réseaux régionaux. Ces conflits exploitent « les mêmes espaces non gouvernés, les frontières poreuses et les marchés d'armes régionaux », facilitant ainsi l'expansion de l'insécurité au-delà des frontières nationales initiales.



Face à cette instabilité, le rapport insiste sur le fait que la résolution des conflits est devenue plus complexe : « les mécanismes historiques pour mettre fin aux guerres ne fonctionnent plus aussi efficacement ».



Le rapport insiste sur l'impact économique et humanitaire dévastateur de ces conflits.



Il est précisé que l'Afrique subsaharienne figure parmi les régions enregistrant « les plus forts impacts économiques liés aux conflits armés », notamment en raison du coût humain et social massif, dont les réfugiés et les personnes déplacées internes constituent une composante majeure.

