​Terrorisme présumé: le parquet décharge Moustapha Diatta

Acquitté dans l’affaire Makhtar Diokhané et Cie, le parquet a déchargé Moustapha Diatta maintenu en détention à la suite de son inculpation dans l’affaire Ould Sidi Mouhamed Sina.



Selon nos confrères du journal "Libération", le ministère public recule dans ce dossier, relatif aux ramifications sénégalaises de l’attentat du Grand Bassam en Côte d’ Ivoire. Diatta, emprisonné depuis février 2016, et qui a toujours clamé son innocence, est blanc comme neige.



Le magistrat instructeur a clôturé son dossier et sollicité le réquisitoire du ministère public. Dans ce réquisitoire le parquet a demandé le non-lieu pour Moustapha Diatta.