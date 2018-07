​Thaïlande: Les treize rescapés de la grotte ont été évacués

Les douze enfants et leur jeune entraîneur de football coincés pendant deux semaines dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande ont tous été évacués avec succès, ont annoncé les secouristes ce mardi soir.



«Les 12 Sangliers sauvages et leur entraîneur ont été extraits de la grotte», ont annoncé les commandos de marine thaïlandais, au cœur de l'opération, sur leur page Facebook. L'équipe de football des enfants s'appelle les «Sangliers sauvages».



Deux garçons présentent des signes de pneumonie

Les huit sortis dimanche et lundi, hospitalisés, sont « en bonne santé », a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique, devant des journalistes à l’hôpital de Chiang Rai. « Tout le monde est en bonne santé mentale ».



Les enfants ont subi des examens radiologiques et des sanguins. Deux garçons qui présentaient de signes de pneumonie ont reçu des antibiotiques et sont dans un « état normal », a-t-il ajouté, précisant qu’ils resteraient tous en observation à l’hôpital pendant une semaine, dans un premier temps en quarantaine.