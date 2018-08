​Theresa May en Afrique

La première ministre britannique Theresa May débute sa première tournée africaine mardi en Afrique du sud.



La première ministre britannique se rendra également au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à l'économie et à la sécurité.



Elle évoquera avec les partenaires le Brexit et ses possibles répercussions sur les relations commerciales que son pays entretient avec les Nations africaines.



Selon Downing Street, il s'agira de la première visite d'un premier ministre britannique en Afrique subsaharienne depuis 2013, et de la première au Kenya depuis Margaret Thatcher en 1988.

Mardi - Mme May se rendra au Cap où elle rencontrera des jeunes, avant de prononcer un discours sur le commerce et sur la manière dont les investissements du secteur privé au Royaume-Uni peuvent être bénéfique à l'Afrique.



Après une réunion bilatérale avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, elle devrait se rendre à Robben Island, où Nelson Mandela a été emprisonné.



Mercredi - Mme May a l'intention de rencontrer le président nigérian Muhammadu Buhari dans la capitale Abuja avant de rencontrer les victimes de l'esclavage moderne à Lagos.



Jeudi - Au Kenya, Mme May rencontrera le président Uhuru Kenyatta avant de rendre visite aux troupes britanniques et à une école de commerce. Un dîner d'État organisé par M. Kenyatta conclura le voyage.