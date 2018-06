​Thiès : 10 cambrioleurs et receleurs dont des élèves mineurs arrêtés

Les limiers du poste de police de Nguinth (Thiès) ont réussi à démanteler une bande de voleurs qui compte dans ses rangs, des élèves, mineurs de surcroît. Au nombre de dix (10) individus, ils ont été tous cueillis et envoyés à la prison de Thiès.



Le groupe des mineurs composé des élèves notamment A. Mballo, M. Niang et trois (3) autres complices, était le gang des cambrioleurs.



Après plusieurs vols perpétrés au domicile d’un nommé A. A. Niang, au quartier Fayu de Thiès, ils ont été cueillis par les limiers de la police de la localité et déférés au Parquet où ils ont rejoint la prison de Thiès.