​Thiès : 2000 femmes ont bénéficié des services de la boutique de droit

Le ministère de la Famille et des Solidarité en partenariat avec une mission italienne et l’Association des juristes du Sénégal (Ajs), était à Thiès (70km de Dakar) dimanche, au Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme ( Cedaf). Pour, à en croie la délégation, faire l'évaluation de l’accompagnement des femmes victimes de violence sur le plan juridique dont plus de deux mille (2000) ont bénéficié des services de la boutique de droit.



Selon Awa Nguer Fall, coordinatrice du projet d’appui à la stratégie pour l’équité et l’égalité des genres, les résultats sont « satisfaisants ».



Cette lutte contre les violences faites aux femmes a connu des avancées. En effet, cette boutique de droit implantée à Thiès depuis 2017 a fait bénéficier une centaine parmi ces femmes d’une formation et d’un accompagnement financier à travers plusieurs corps de métier ; « en plus de les soutenir sur le plan juridique, elles sont économiquement accompagnées pour qu’elles soient autonomes » a fait savoir Mme Fall et rapporté par Bés bi Le Jour.