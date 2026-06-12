​Thiès-Est : Me Ousmane Diagne assume le cumul maire-ministre et défend sa décision

Le maire de la commune de Thiès-Est (est), Me Ousmane Diagne, nommé ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'Élevage dans le gouvernement de Al Amine Lo affirme qu’il ne démissionnera pas de son mandat de maire.



Interrogé sur la position du PASTEF contre le cumul de fonctions, il répond que le président de la République Bassirou Diomaye Faye ne lui a pas demandé de choisir entre ses deux postes. « Le Président de la République n'a pas exigé de moi que je démissionne de mon poste de maire. Il m'a nommé pour être au service de la République, pour être au service des populations, et je ferai de mon mieux pour mériter cette confiance », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm.



Selon lui, s’il avait été contraint de choisir, il aurait privilégié son mandat de maire. « Je crois que s'il y avait lieu de faire, si on avait exigé de moi de faire un choix entre les deux postes, je crois que j'aurais choisi de rester maire de la commune de Thiès-Est pour continuer à servir ma famille Thiès-Est », a-t-il martelé.

