​Thiès : Talla Sylla s’indigne du mauvais traitement infligé aux enfants talibés

Le maire de la ville de Thiès (est) s’indigne du mauvais traitement infligé aux enfants talibés, surtout en cette période de Covid-19. Face à la presse, Sylla indexe le Ministère de la protection de l’enfance et invite l’Etat du Sénégal à réagir le plus rapidement possible.



« Il faut se méfier de toute autorité qui ne pense qu’au quotidien, laissant aux générations montantes le ko de l’irresponsabilité. Nous avions à faire, ici en tant que mairie de la ville de Thiès, nous avons des responsabilités. C’est de veiller à la santé des Thiessois, à la protection des enfants. En rapport avec l’ensemble des acteurs communautaires, nous avons ensemble défini une stratégie, nous avons élaboré un plan d’action, et les daaras faisaient parti de ce plan d’action que nous avions publié à l’époque. Les comités régionaux de gestion des épidémies, et départementaux étaient informés et avaient validé ce plan où il y avait les daara. Et nous avions pu mettre en n’œuvre ce plan-là », martèle Talla Sylla.



Poursuivant ces propos, le maire de Thiès qui indexe le Ministère de la protection de l’enfance soutient qu’il y a un énorme risque, si on ne confine pas les enfants. « Ce que nous attendions de ce ministère, c’est de l’appui. Au lieu de cela, nous avions entendu presque des menaces, en suite des dénonciations. Ce n’est pas normal. Pendant un mois, rien n’a était fait en direction des daara. Nous avons estimé si nous voulons réellement protéger les citoyens, au moment où on parle de transmission communautaire, si nous ne confinons pas les enfants dans les daara il y a un énorme risque. Et on l’a fait et on l’assume », dit-il.