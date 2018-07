​Thiès, Tivaouane et Kaolack : 50 kg de chanvre indien saisis et 9 personnes arrêtées

Une opération menée entre Thiès, Tivaouane, Mbour et Kaolack a permis de mettre aux arrêts neuf (9) personnes. La brigade de Recherches du commissariat de Thiès qui dirige cette opération a saisi 50 kilogrammes de chanvre indien.



Toutes les personnes suspectes ont été déférées au parquet du Tribunal de Grande instance de Thiès, informe "L'AS".