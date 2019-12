​Thiès: les travailleurs de la NSTS déversent leur colère sur le Groupe d’Information Républicain

Les travailleurs la NSTS sont très remontés contre le GIR qui faisait une tournée au niveau de la cité du rail. « Nous travailleurs de la NSTS, à l’occasion de la tournée national du GIR à Thiès sur le thème : la politique de l’emploi du Président Macky Sall, Thiès une place de choix, avons constaté notre mise à l’écart de cette importante rencontre. Malgré cela, nous avons tenu à être présents au panel organisé par l’Alliance pour la République (Apr) de Thiès », dénonce El Hadj Amadou Cissé.



« Privés de parole, nous nous adressons à la presse pour rappeler que c’est l’engagement personnel du Président Macky Sall qui a permis la reprise des travaux de la NSTS. Après un arrêt de plus de 10 ans, avec le redémarrage des travaux, ce sont 150 emplois qui ont été créés et des centaines de tonnes de fil exporté au Pakistan, en Guinée au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Avec le redémarrage, c’est la filière de l’industrie textile de transformation du coton qui est ressuscité ».



Ces travailleurs de la NSTS assimilent leur mis en écart par le GIR à un acte de sabotage pour la relance de l’usine, non sans rappeler au président son engagement.