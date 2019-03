​Thiès : un accident de la circulation fait 6 morts

Un accident entre trois véhicules a causé ce dimanche la mort de 6 personnes dont un garçon âgé environ d’une dizaine d’années. La collision qui a enregistré 12 blessés graves est survenue à hauteur de l’intersection de la Voie de contournement nord (Vcn), juste à la sortie de Thiès et la route de Mont-Rolland.



Le carambolage implique un bus de transport en commun immatriculé LG-1182-C, un 4X4 de marque Kia immatriculé DK-6805-AU et une Renault 21 immatriculée LG-4614-B.



Les six victimes sont toutes du village de Keur Mbir. Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été acheminés au centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.