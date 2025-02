​Thiès : un gang démantelé, les malfaiteurs localisés grâce à des écouteurs volés

C’était le vol de trop. La police de Nguinth, à Thiès, a démantelé un gang de malfaiteurs qui semait la terreur dans la cité du Rail. L’erreur fatale des criminels ? Avoir volé une paire d’AirPods, permettant ainsi à leur victime de les localiser via leur système de géolocalisation. Sans perdre de temps, celle-ci a déposé plainte auprès de la police locale.



Munis de ces informations, les hommes de l’adjudant Sow ont mené une descente dans un appartement du quartier Diakhao, où logeait la bande. L’opération a conduit à l’arrestation de T. M. Sow et M. Ndiéguène, et à la saisie d’armes blanches ainsi que de 47 cartouches, rapporte L'Observateur.



Les deux suspects, inculpés pour association de malfaiteurs, détention illégale d’armes et vol avec usage d’armes, seront déférés au Parquet de Thiès à l’issue de leur garde à vue. Malgré les dénégations de Ndiéguène, les preuves s’accumulent contre eux.



Toutefois, le journal signale qu’un troisième membre du gang, A. Baldé, a réussi à prendre la fuite avant l’intervention des forces de l’ordre. Il est actuellement activement recherché.