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​Thiès : un violent coup de vent sème la panique



​Thiès : un violent coup de vent sème la panique
Un violent coup de vent accompagné d'un épais nuage de poussière a semé la peur, mardi après-midi, à Thiès. En quelques minutes, la visibilité est devenue très faible, contraignant plusieurs automobilistes à immobiliser leurs véhicules, tandis que de nombreux habitants se sont réfugiés dans les maisons, commerces et restaurants.
 
Survenu vers 15 h 30, ce phénomène a brusquement assombri le ciel, donnant l'impression d'une nuit en plein jour. Les rafales ont provoqué des coupures d'électricité et déplacé plusieurs objets légers.
 
Après une dizaine de minutes, la poussière s'est dissipée et la situation est progressivement revenue à la normale. Cet épisode, survenu à la veille de l'hivernage, rappelle la nécessité de rester vigilant face aux aléas météorologiques.



Mercredi 15 Juillet 2026 - 13:14


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