​Thiès : une jeune déficiente mentale sauvagement violée par un conducteur de moto "Jakarta"

C. Niang, une mineure qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, a été sauvagement violée au quartier Hersent de Thiès. Son bourreau, un malheureux candidat au Baccalauréat 2018, M.T, qui s’est reconverti en conducteur de moto «Jakarta».



Les faits se sont déroulés dans une maison en construction dans la journée du mardi à Thiès. C. Niang, une démente qui vendait de l'eau fraîche a été sauvagement violée juste à l’arrêt «Jakarta» par un conducteur de moto, M.T. Après son forfait, ce dernier a pris la poudre d’escampette pensant tromper la vigilance de ses collègues. Mais, il a été attrapé après une course poursuite.



Il a été ensuite conduit à bord d'un taxi jaune-noir au commissariat du premier arrondissement de Thiès pour son audition, informe "Libération".