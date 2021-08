​Tirage au sort Champions League : les joueurs sénégalais connaîtront leurs adversaires, ce jeudi

Les joueurs sénégalais qualifiés en Ligue des champions connaitront leurs adversaires lors du tirage de la phase de groupes. La cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2021/22 débute ce jeudi 26 août, à 16 heures, à Istanbul (Turquie).



Il s’agit de Sadio Mané de Liverpool, d’Edouard Mendy, vainqueur de la dernière C1. Mais aussi de Boulaye Dia du Villareal , qualifié en tant que vainqueur de l’Europa League, de Youssouf Badji du FC Bruges, champion de Belgique, de Fodé Ballo Touré du Milan AC , 3ème de la Série A, d’Abdou Diallo et d’Idrissa Gana Guèye du PSG.



Logé dans le chapeau 1, Boulaye Dia pourrait retrouver, en phase de groupes, le Liverpool de Sadio Mané ou le PSG de Gana Guèye et Diallo, situés dans le chapeau 2. Chelsea d’Edouard Mendy (chapeau 1) pourra aussi retrouver Paris de Gana et Abdou Diallo, renseigne le quotidien sportif « Stades ».