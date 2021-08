​Tirage au sort de la CAN 2021 : « Logiquement, on doit pouvoir assurer nos matchs et se qualifier dans cette poule » (Augustin Senghor)

Les « Lions » connaissent désormais leurs adversaires, ils sont tombés dans la poule B, avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, accompagné de son Vice-Président, Cheikh Seck, du Directeur technique national, Mayacine Mar et l’ancien international El Hadj Diouf ont assisté au tirage.



Le président de la Fsf trouve que la poule du Sénégal est relativement jouable. « Logiquement, on doit pouvoir assurer nos matchs et se qualifier dans cette poule », a déclaré Me Augustin Senghor après le tirage.



Présent lors de la cérémonie, le double Ballon d’or africain, El Hadj Diouf a indiqué que les deux favoris de la CAN sont le Sénégal et l’Algérie et que les « Lions » vont remporter le trophée.



Les hommes d’Aliou Cissé vont jouer leurs trois matchs de poule au stade Kouekong de Bafoussan, région située à l’ouest du Cameroun. Le Sénégal va croiser le Zimbabwe le 10 janvier 2022 à 13 heures, ensuite la Guinée 14 janvier et, enfin, le Malawi le 18 janvier à 16 heures.