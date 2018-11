​Tivaouane : 1 200 éléments, 125 véhicules, des drones espions...mobilisés pour le Mawlid

D’importants moyens humains et logistiques ont été déployés dans la ville sainte de Tivaouane pour les besoins du Gamou, célébré dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre 2018.



Selon le haut Commandant de la gendarmerie, des avions ultra légers motorisés et des drones sont mobilisés pour assurer la surveillance aérienne et une trentaine de moto-cyclistes.



Le dispositif va aussi assurer la surveillance des axes routiers qui mènent vers Tivaouane, de même que les gares routières, rassure le commandat Ibrahima Ndiaye, chef Division de la communication de la Gendarmerie. Avant d'ajouter que : «1200 éléments ont été déployés pour assurer la sécurité des pélerins ».



Du côté de la police, plus de 1 000 éléments en tenues et en civils et des drones espions, ont déjà été amenés sur le terrain.