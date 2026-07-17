​Tivaouane : l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh réussit sa première cœlioscopie en chirurgie pédiatrique

L’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a franchi une nouvelle étape dans la prise en charge des enfants en réalisant avec succès sa première intervention de cœlioscopie en chirurgie pédiatrique. Cette première, effectuée lors d’un camp d’opérations chirurgicales organisé du 7 au 11 juillet, marque une avancée importante dans l’offre de soins de l’établissement.



La cœlioscopie est une technique chirurgicale mini-invasive qui consiste à intervenir à l’aide d’une caméra et d’instruments introduits à travers de très petites incisions. Elle présente plusieurs avantages, notamment une réduction des douleurs post-opératoires, un risque moindre de complications et d’infections, une durée d’hospitalisation plus courte et une récupération plus rapide des jeunes patients.



Le directeur général de l’hôpital, le Dr Yoro Diagne, a salué cette réalisation, qu’il considère comme le résultat de l’engagement des équipes médicales et chirurgicales. « Cette avancée majeure est le fruit de l’engagement constant des équipes médicales et chirurgicales de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh », a-t-il déclaré.



Selon lui, cette première intervention illustre le professionnalisme des soignants, leur capacité d’innovation et leur volonté d’améliorer continuellement la qualité des soins destinés aux enfants. « Notre ambition est de rapprocher les populations des techniques médicales de pointe et d’offrir aux enfants des soins spécialisés modernes, efficaces et moins invasifs », a-t-il ajouté.



Le Dr Diagne a également souligné que cette innovation s’inscrit dans le renforcement du plateau technique de l’hôpital, avec pour objectif de diversifier les services spécialisés et de réduire les évacuations vers d’autres structures sanitaires.



D’après l’APS, avec cette première endoscopie en chirurgie pédiatrique, l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh « confirme son ambition de s’imposer comme un établissement de référence dans la prise en charge des pathologies infantiles dans la région de Thiès, en plaçant l’innovation, la compétence et la qualité des soins au cœur de son action ».