​Tivaouane: le Khalife général des Tidianes demande aux apprentis de se laver

A la fin du Burda, dimanche, le Khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy, s’est prononcé sur le comportement des chauffeurs, transporteurs et aux apprentis. Il les appelés à être propres en toutes circonstances.



Serigne Mbaye Sy a aussi conseillé aux chauffeurs et transporteurs de faire deux (2) « rakaas » avant de montrer dans leur véhicule, de dire « Bismillah » avant de démarrer et « Alhamdoulilah », une fois arrivée à destination.



Aux apprentis, le Khalife les a demandés de se laver et aux propriétaires de véhicule de leur trouver des tenues de travail. Il a également recommandé d’entrer dans les voitures et de s’asseoir sur un siège, afin d’éviter les « lang »



Récemment, une vidéo d'un apprenti car rapide, d'une vingtaine d'années, en train de pisser en plaine circulation à fait le tour de la toile.