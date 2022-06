​Tivaouane : le Préfet interdit le rassemblement de Yewwi Askan Wi, prévu ce mercredi

Le rassemblement des membres de la coalition Yewwi Askan Wi qui devait avoir le mercredi 29 juin 2022, de 15 heures à 19 heures, au terrain Préfecture a été interdit par le Préfet de Tivaouane. « Les menaces de troubles à l'ordre public et violation de l'article L.61 du Code électoral », sont les motifs évoqués.



« Est interdit le rassemblement projeté, le mercredi 29 juin 2022, de 15 heures à 19 heures, au terrain Préfecture, par Messieurs Sadieubou Mbaye, Gorgui Dia et Alioune Badara Mboup, au nom de Yewwi Askan Wi Tivaoune, pour les motifs de menaces de troubles à l'ordre public et violation de l'article L.61 du Code électoral », peut-on lire dans le document.