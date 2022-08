​Tottenham : Yaya Touré nommé entraîneur des moins de 16 ans

Après deux courtes expériences en Russie (adjoint à l'Akhmat Grozny, 6 mois) et en Ukraine (adjoint à l'Olimpik Donetsk, 3 mois et demi), l'ancienne gloire de Manchester City Yaya Touré (39 ans) fait son retour en Angleterre.



En effet, selon un communiqué des Spurs, l'ex-international ivoirien (97 sélections, 17 buts) va s'occuper de l'équipe des moins de 16 ans à Tottenham. L'ancien buteur de la maison Jermain Defoe (361 matches avec les Spurs, 143 buts et 32 passes décisives), qui a pris sa retraite sportive en mars dernier, va accompagner les staffs techniques des U17 jusqu'aux U21, en plus de son rôle d'ambassadeur au sein du club.



« Yaya Touré, triple vainqueur de la Premier League, a pris le rôle d'entraîneur des moins de 16 ans. L'ancien milieu de terrain de Barcelone et de Manchester City, qui a remporté la Ligue des champions de l'UEFA, la Liga, la Copa del Rey, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire au cours d'une brillante carrière de joueur, a travaillé une première fois avec notre équipe de l'Académie au cours de la deuxième moitié de la saison dernière», peut-on lire sur le site officiel du club.