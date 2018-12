​Touba : Me Madické Niang reçu par le Khalife Général des mourides

Le Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en retraite spirituelle à Mboul Kael, a reçu le candidat déclaré à la présidentielle de 2019, Me Madické et sa délégation.



Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la tournée politique lancée par l’ancien compagnon de Me Abdoulaye Wade, a été «pleine de symbole et de solennité» peut-on lire dans leur communique.



Me Madické Niang et sa délégation qui ont entamé leur tournée politique à Gawane, Kap DIOP et Lambaye situés dans le département de Bambey, se sont aussi rendus à Dahra et à Linguère, fief du ministre d’Etat Habib Sy qui a renoncé à sa candidature pour soutenir celle de Me Madické Niang.