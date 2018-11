​Touba: Une femme charcute et édente sa coépouse (Photo à éviter par les âmes sensibles)

Les histoires de jalousie qui dérapent inquiètent de plus en plus. Après la dame qui a tout bonnement brûlé son mari aux Maristes, une autre qui a charcuté sa coépouse avec une machette à Pikine, voici la "Aawo" (première épouse) qui a charcuté et édenté sa coépouse à Touba Darou Miname.



Les faits se sont passés ce week-end suite à une altercation. Mbodja Gadiaga a jeté en pleine figure à sa co-épouse la table de verre du téléviseur. Touchée au visage, cette dernière vacille et tombe. Voulant l'achever, la «Aawo» ramasse un débris de verre et la balafre.



Prise par surprise, la victime, une karatécat, n'a pu se défendre. Mbodja Gadiaga a pris la poudre d’escampette après son forfait. Une enquête a été ouverte par la police de la localité.