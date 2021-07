​Touba: arrêté pour escroquerie, le marabout des « Lions » à la Can 2019 fait des révélations

S.B.Lèye, 32 ans, a été piégé et arrêté par les policiers du Poste de Gouye Mbinde à Touba, une ville du Sénégal située à 194 km à l'est de la capitale Dakar. Poursuivi pour charlatanisme et escroquerie, il a déclaré avoir été le marabout de l’équipe nationale de football, lors de la Coupe d’Afrique des nations (Can) organisée en Egypte en 2019.



Aussi, a-t-il révélé, il a été engagé par la Fédération sénégalaise de foot (Fsf), qui lui versait "3 millions F Cfa à chaque match, lors de son séjour au pays des Pharaons". Mieux, s'est-il vanté, « je priais pour Sadio Mané », attaquant des « Lions » de la Téranga.



« Source A » ,qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, revient sur l’objet de son arrestation. Le mis en cause a été épinglé suite à une affaire de charlatanisme. En effet, un chauffeur a sollicité ses services pour devenir millionnaire. Et pour se faire, il lui a versé la somme de 850.000 F Cfa. Un montant qui doit être multiplié en plusieurs millions F cfa. Mais que nenni.



Le charlatan avait aussi reçu 250.000 F Cfa via le transfert d’argent Wave par erreur. Face à son refus de rendre l’argent, une plainte a été déposée contre lui.



Sous le coup de deux plaintes, il a été piégé puis arrêté. Déféré vendredi dernier au parquet de Diourbel, l’ancien marabout des « Lions » a été placé sous mandat de dépôt à la prison central de Diourbel.



La même source de rappeler que B.S.Lèye a été déféré en 2020 par la Police de Gouye Mbinde pour des faits similaires portant sur 6 millions F Cfa.