​Toussaint Manga : « Il y a des ruptures de confiance entre Macky Sall et l’opposition… »

Toussaint Manga, député à l'Assemblée nationale a indiqué qu'il y a rupture de confiance entre le Président de la République Macky Sall et l’opposition. Il précise que les décisions unilatérales imposées aux acteurs politiques et le refus de libérer les otages politiques tels que Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall le certifie. Le Président de l’Union des jeunesses travaillistes libéral (Ujtl) a aussi demandé à Oumar Sarr, président au dialogue d’assumer ses responsabilités.



« Le Président Macky Sall avait entamé le processus de dialogue. Mais par la suite, il y a eu des actes qui ont été pris de façon unilatérale. De sorte qu’il n’y a plus de confiance entre la mouvance présidentielle et les acteurs politiques, et même d’autres acteurs de la société civile. Aujourd’hui que le président rappel encore pour un dialogue, il serait mieux avant qu'on ne démarre ce dialogue, qu’il puisse donner des gages de sécurité pour que les différentes parties puissent y aller avec sérénité », a déclaré Toussaint Manga.



Pour lui, « il ne se reste que, le président libérer les otages politiques. Faire revenir Karim Wade qui est exilé, et faire preuve de bonne foi pour voir s’il est prêt pour un dialogue inclusive, un dialogue au sortir du quel la nation toute entière se retrouve ». Interpellé sur la présence d'Oumar Sarr au dialogue, le secrétaire général de l’UJtl au micro de la rfm répond : « Oumar Sarr a bien expliqué les raisons de sa présence. Donc je pense qu'il va prendre ses responsabilités ».