​Trafic d’animaux protégés : 3 personnes arrêtées par la Direction des Eaux et Forêts

Trois (3) présumé trafiquants d'animaux sauvages ont été arrêtés par la Direction des Eaux, Forêts et de la chasse avec l’appui du commissariat Centrale de Tambacounda pour détention, circulation, commercialisation de dépouilles d’espèces animales intégralement protégées.



Ce trafic est réprimé par la loi sénégalaise de 1986 portant Code de la chasse et de la protection de la faune. Les trois prévenus, ont été arrêtés en possession de deux (2) peaux de têtes de lion 1 tête de léopard et une dizaine de mètre de bandes de peaux de lion encore ensanglantées. Ils sont actuellement gardés à vue et entendus par les agents du colonel Niasse des Eaux et Forêts.



L’abattage de lion ne peut être autorisé au Sénégal que sur ordre présidentiel. Le lion est une espèce gravement menacée en Afrique et dans le monde. Selon «Libération», dans la région de l’Afrique de l’Ouest, il reste moins de 400 lions vivants. La valeur des produits saisis sur ces deux opérations menées à Tambacounda représente plus de 3.800.000 F CFA et le quadruple une fois exportés.