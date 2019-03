​Trafic d’êtres humains: un réseau de 15 Nigérians démantelé par la Dic à Ouest Foire

Un gang composé de 15 individus, tous de nationalité nigériane, a été démantelé par la Division des investigations criminelles (Dic) à Ouest-Foire, un quartier de Dakar. Le réseau recourant à de faux profils Facebook, œuvrait dans le trafic d’êtres humains.



«Libération » qui donne l’information, informe que le parrain du gang s’appelle Emuan Bright Odalo. Lui et sa bande ont été dénoncés suite à une rocambolesque affaire d’association de malfaiteurs, trafic d’êtres humains, faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée via internet.