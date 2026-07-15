​Trafic de « ballon » et de MDMA : quatre suspects déférés au parquet

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de protoxyde d’azote, communément appelé « ballon », et de MDMA. Quatre individus ont été arrêtés à l’issue d’une enquête menée dans le secteur des Almadies avant d’être déférés au parquet le 12 juillet 2026 pour association de malfaiteurs, détention et trafic de stupéfiants.



L’enquête, ouverte sur la base d’un renseignement, a permis l’interpellation successive de plusieurs suspects, dont un chauffeur de taxi chargé de l’approvisionnement des revendeurs et le présumé chef du réseau, arrêté à Keur Mbaye Fall. Une perquisition à son domicile a conduit à la découverte de 78 bouteilles supplémentaires de protoxyde d’azote.



Au total, les enquêteurs ont saisi 96 bouteilles de protoxyde d’azote, 562 capsules, une importante quantité de MDMA en vrac, 175 000 FCFA en espèces ainsi que cinq téléphones portables. Selon les premiers éléments de l’enquête, le principal mis en cause s’approvisionnait auprès d'un fournisseur établi à l’étranger.



La Police nationale indique que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter la filière d’importation de ces substances psychoactives, informe le Témoin.