​Trafic de cocaïne sur l’axe Dakar-Anvers-Dubaï: des pions du cartel albanais cernés à Dakar

Entre le 13 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a arrêté 5 suspects, de diverses nationalités, pour association de malfaiteurs, trafic international de cocaïne en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux, confie Libération. Ce réseau réceptionnait, à Dakar, de la drogue dure cachée dans des balles de friperie avant de l'expédier, via des mules, en Belgique et à Dubaï. Les destinataires sont identifiés comme étant de dangereux membres d'un cartel albanais.



Ayant pris connaissance de la livraison d'une «balle de friperie» à Fass Mbao, la Division opérationnelle de l'Octris a monté une opération qui a permis, le 10 décembre dernier entre 20 heures et 21 heures , l'arrestation de Dramane Soumaré alias Lansana Lass, un franco-sénégalais âgé de 41 ans intérimaire en France, domicilié à Zac Mbao, Billoh Kurt Van Der Veken, un Belge âgé de 37 ans (entrepreneur de profession à Anvers, de passage au Sénégal, il venait d'arriver de Dubaï et Pape Moussa Dieng , un agent immobilier sénégalais âgé de 27 ans et domicilié à Almadies 2. Ils ont été arrêtés en même temps que Moustapha Diagne, un trafiquant notoire connu du «milieu », qui devait leur livrer 8 kilos de cocaïne interceptés au cours de l'opération, ajoute le journal.



Flagrant délit



C'est après réception de la marchandise que Dramane Soumaré a été cueilli en compagnie de Pape Moussa Dieng qui faisait le guetteur. Plus tard, Billoh Kurt Van Der Veken, lui-même membre du cartel albanais, a été à son tour interpellé. Son véhicule et ses documents de voyage ont été saisis par la police. Le 4 janvier 2024, un autre membre du réseau est tombé à l'Aibd alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Il s'agit d'Amadou Abdou Ba, un sénégalo-belge de 37 ans domicilié à Anvers de passage au quartier Hamdalaye 2 de Thiaroye, se disant agent de logistique de profession.



Le Sénégalo-belge Amadou Abdou Ba cueilli à l'Aibd



Le mis en cause avait été présenté par Moustapha Diagne, lors de son interrogatoire, comme étant le destinataire final du colis. Aussi, après des recherches infructueuses, une opposition de sortie du territoire national avait été adressée au commissariat spécial de l'aéroport contre Amadou Abou Ba qui a été signalé, le jour de son interception sur les manifestes d’un vol Dakar-Bruxelles. De ce fait, le commissariat spécial de l’Aibd s’est opposé à l’embarquement du mis en cause avant qu'une équipe de la Division opérationnelle de l'Ocrtis ne soit dépêchée sur place pour procéder à son interpellation.



Interpellé sur le colis de friperie contenant les 8 kilogrammes de cocaïne qu'il devait recevoir de la part de Moustapha Diagne, le sieur Ba a nié fermement avoir communiqué avec ce dernier. Sommé de s'expliquer sur le contact qui devait recevoir les 8 kilogrammes de cocaïne pour les réexpédier vers la Belgique, il a poursuivi ses dénégations.



(…) Mieux, Moustapha Diagne, lors de son interrogatoire, avait déclaré que le sieur Ba est le contact à qui les 8 kilogrammes de cocaïne devaient être remis avant d'être expédiés vers la Belgique pour le compte du cartel albanais.