​Trafic de drogue dur à Gandigal : Un Nigérian arrêté

Le narcotrafiquant nigérian, Rose Néméka a été pris la main dans le sac. Il a été surpris avec un restant de stock (deux cailloux de crack) au moment où il était sur le point de "travailler" un client potentiel, identifié sous le nom de Ibrahima Sané.



Les limiers de l’Ocrtis qui ont procédé à son arrestation, l’ont conduit à son domicile pour les besoins d’une perquisition. Sur lieux, ils ont découvert un stock de bicarbonate, de la farine et du papier et autres outils permettant la fabrication de sa came.



Son client, Ibrahima Sané, qui a avoué être un consommateur de crack, a été lui aussi arrêté. Ils ont été déférés.