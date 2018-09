​Trafic de drogue dure en Italie : Trois Sénégalais et des gambiens arrêtés

Trois Sénégalais et des Gambiens ont été arrêtés en Italie sur la plage de la Gallipoli très fréquentée par les touristes. Ils ont été interpelés dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de drogue dure.



Il s’agit de Mahanta Diop, Cheikh Kandji et Ibrahima Faty, âgés respectivement de 38, 28 et 26 ans, respectivement, renseigne «Libération».



A rappeler qu'au mois de juillet dernier, deux (2) Sénégalais âgés de 31 ans et 32 ans avaient été arrêtés pour trafic de drogue. Pire, ces compatriotes vendaient leur marchandise dans une pharmacie.