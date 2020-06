​Trafic de migrants : 89 Sierra-Léonais dont un avec la nationalité sénégalaise, arrêtés à Dakar

Un réseau de trafic de migrants a été démantelé à Dakar par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie. Quatre-vingt-neuf (89 individus dont les deux cerveaux de la bande, tous des Sierra Léonaise et un (1) avec une nationalité sénégalaise ont été interpellés et placés en garde à vue.



Ils ont été arrêtés lundi, entre Diamniadio, Malika et Médina suite à une opération lancée il y a deux (2) semaines par la brigade de la Section de recherches de Dakar. Ils voulaient rallier le Moyen-Orient de manière clandestine.



« Je m’appelle Mouhamed, j’ai quitté mon pays, la Sierra Léone, pour rejoindre Doubaï. J’ai été contacté par un monsieur du Sénégal qui m’a amené ici et qui me soutirait de l’argent. Cela fait des jours que nous sommes ici », a expliqué un migrant trouvé dans une des trois maisons où lui et d’autres aventuriers venant de la Sierra Léone ont été logés.



Parmi les aventuriers, des hommes, des femmes, des enfants, tout âge confondu. Une des victimes, une femme, mère de famille, qui dit avoir laissé, derrière elle, ses enfants aux pays pour rejoindre le Moyen orient et trouver du travail. Elle demande l’aide des autorités sénégalaises : « Nous demandons aux autorités de ce pays de nous aider pour trouver un travail ici au Sénégal ou bien aller à Doubaï », a-t-elle lancé au micro de la Tfm. Car, a-t-elle fait savoir : « Retourner au pays, c’est impensable ».