​Trafic de passeports diplomatiques : en partance pour le Cameroun, Mariama Loum arrêtée à l’AIBD

L’affaire a été gérée dans la plus grande discrétion. Samedi 5 février, veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (Can), plusieurs Sénégalais étaient à l'aéroport pour se rendre au Cameroun afin de soutenir les «Lions ». Parmi eux, Mariama Loum, qui, en lieu et place d'un passeport ordinaire, a fièrement présenté son passeport diplomatique aux policiers de la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage (Dpav). Elle ignorait sans doute que ce passeport faisait partie d'un lot signalé par la Division des investigations criminelles (Dic) qui a émis une série « d'oppositions ».



Selon Libération qui rapporte les faits, c'est sous bonne escorte que Mariama Loum, qui dit gérer un salon de coiffure, a été immédiatement transférée au siège de la Division des investigations criminelles (Dic) où elle a été entendue par les hommes de l'ombre du Groupe d'interpellations et de recherches (Gri) qui a mis fin à la mafia des passeports diplomatiques.



Lors de son interrogatoire, Mariama Loum a juré n'avoir pas acheté son passeport diplomatique. Elle indique que c'est Amadou Kébé sous le coup d'un mandat d'arrêt international-qui, informé de ses problèmes pour voyager, a voulu l'aider. Présentée directement au juge du 8ème cabinet en charge de l'information judiciaire, Mariama Loum a été écrouée, livre « Libération ».



Pour rappel, dans le cadre de cette affaire Limamou Laye Seck (homme d'affaires), Aly Ndao (homme d'affaires), Badara Sambou (agent aux Affaires étrangères), Cheikh Ibnou Araby Samb (agent aux Affaires étrangères), Ousseynou Ba (adjudant-chef des la gendarmerie en service à la Présidence) et Assane Ndione (gendarme en poste au bureau des passeports diplomatiques) ont été placés sous mandat de dépôt courant décembre 2021.