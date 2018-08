​Trafic humain à l’AIBD : une femme arrêtée avec quatre personnes

Un trafic d’être humain secoue l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Une dame, C. Ndiaye a été arrêtée en salle d’embarcation au moment où elle s’apprêtait à convoyer avec quatre personnes : trois femmes et un homme, vers le Brésil.



L’incident est survenu le 12 août dernier. Les limiers du Commissariat spécial de l’AIBD ont réussi à arrêter à temps un projet délictuel de trafic d’humain. Passant avoir réussi son coup, une femme C. Ndiaye s’est présentée à la salle d’embarcation avec son «colis », composé de quatre personnes. Ils s’apprêtaient à s’embarquer à bord d’in vol en partance pour Mali.



Mais, selon «L’observateur », leur destination finale n’était pas le Mali mais en réalité le Brésil.

Sous la vigilance des hommes du commissaire Djibril Camara, la convoyeuse C. Ndiaye et ses quatre victimes interpellées et discrètement conduites dans une salle de sécurité. Ils ont été placés en garde à vue.