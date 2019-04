​Trafic illicite de drogue : une valeur 2,7 milliards de F CFA incinérée

Les forces de défense et de sécurité ont procédé, ce lundi à Kaolack à l’incinération d’une importante quantité de drogue, de produits prohibés ou impropre à la consommation. La valeur de ces produits détruits dont une importante quantité de drogue et d’amphétamines est estimée à près de 2,7 milliards de F CFA. Cette opération a eu lieu sous les yeux du gouverneur de la région et le procureur de la République de Kaolack.



Selon le représentant de la direction des douanes de la zone centre, Colonel Pape Faye, « le choix de cette cérémonie d’incinération dans un contexte de célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse traduit l’intensification des actions menées par les services concernés pour venir à bout de ce genre de trafic illicite qui a des conséquences néfastes sur la santé des populations, notamment la frange jeune qui constituent l’avenir de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale ».



Venu présider cette cérémonie, le gouverneur Al Hassan Sall a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité engagé dans la lutte contre la drogue et les produits prohibés, livre « Libération ».