​Trafic international de drogue: 2 personnes arrêtées par la Sûreté Urbaine

Le travail de la douane sénégalaise, combiné à celle de la police, a permis de mettre fin à un trafic intense de drogue sur l'axe Tambacounda-Dakar. Lors de l’opération, le nommé Cheikh Abdou Khadre Gaye, étudiant domicilié à Liberté 5 (Dakar), avait été arrêté pour trafic international de cannabis et contrebande. Le mis en cause principal nommé Ibrahima Diop dit Ibou Diop alias Laba, éleveur de moutons domicilié à Diamaguène Sicap Mbao a également été arrêté par la Sureté Urbaine (Su).



En effet, il y a de cela quelques mois, la douane avait saisi une importante quantité de chanvre indien à Tambacounda. Lors de la même opération, le nommé Cheikh Abdou Khadre Gaye, étudiant domicilié à Liberté 5 (Dakar), avait été arrêté.



Gaye, inculpé pour trafic international de cannabis et contrebande, avait affirmé, face au magistrat instructeur, que la marchandise était destinée à un certain Ibou Ndiaye dit Laba, éleveur, demeurant à Sicap Mbao Tally Mame Diarra. L'inculpé avait fourni deux numéros de téléphone qui seraient liés à Laba.



Suite à une commission rogatoire du juge d'instruction de Tamba délivrée depuis août 2021, la Sûreté urbaine (Su) de Dakar a été saisie pour exécution. Et le travail d'investigation des enquêteurs a porté ses fruits. En réalité, le mis en cause principal se nomme Ibrahima Diop dit Ibou Diop alias Laba, éleveur de moutons domicilié à Diamaguène Sicap Mbao. Les enquêteurs de la Su, l'avait identifié, ont arrêté «Laba » le 19 janvier passé alors qu'il descendait d'une moto «Jakarta » devant son domicile familial. Son transfert sur Tamba devrait intervenir incessamment, livre « Libération ».