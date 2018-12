​Transhumance d’Abdoulaye Baldé : Pierre Goudiaby Atépa parle de scandale

Pierre Goudiaby Atépa a qualifié de scandale le ralliement d’Abdoulaye Baldé à Macky Sall. Le leader du mouvement « Sénégal rek » estime que ce comportement est une raison suffisante pour en finir avec les politiciens qui sont toujours dans des calculs.



«Devant ce que j’appelle un scandale inadmissible, et qui malheureusement me donne raison, quand nous voyons le spectacle que nous offrent les politiciens, quand je vois le spectacle à l’assemblée qu’on transforme en ring de box et le lendemain, il y a un débat de démocratie, il n’y a personne à part les gens de l’opposition. Parce que tout le monde est allé pour l’investiture du chef de l’Etat», dénonce Atépa Goudiaby.



Selon lui, il y a pire. «Vous s’avez que depuis deux mois ou trois, nous n’avons plus d’administration. Donc comment voulez vous que ce pays aille de l’avant avec ce type de politicien. Mais je dois dire que l’affaire Baldé est renversante. Et ça me fait mal parce que Baldé est un ami ».



Le leader de «Sénégal rek» dit ne pas comprendre cette transhumance du leader de l’UCS. « Comment il a pu transhumé de cette manière-là. Et c’est la raison pour laquelle, je suis conforté dans ma conviction, que si le pays ne marche pas c’est à cause de cette politique politicienne qu’on ne peut même pas décrire. Moi, j’ai été choqué », dit-il dans un entretient accordé à Walf.