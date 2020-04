​Transport clandestin : les autorités sanitaires craignent un risque potentiel de contamination du Covid-19 à Sédhiou

Les professions de santé de Sédhiou sont en pleine phase de sensibilisation des conducteurs de moto taxi Djakarta, pour les dissuader du transport interurbain. Sadio Dème le responsable du Bureau Éducation Information pour la Santé du district sanitaire de la capitale du Pacao, établit le constat et rappelle que le potentiel de risque est permanent.



« Dieu merci, nous n’avons pas encore de cas de Coronavirus. Mais il faut qu’on continue la sensibilisation. Nous avons constaté que les djakartaman sortent de Sédhiou pour transporter des passagers jusqu'à Kolda, Ziguinchor et d’autres vont même jusqu'à la frontière. Il faut qu’on les avertisse. Ils peuvent transporter des gens qui ont le coronavirus sans qu’ils le sachent et nous ramènent cette maladie ici. Donc nous les interpellons pour leur demander de rester dans la commune », prévient M. Dème.



Les Forces de l’ordre, les autorités sanitaires, et les personnes de bonne volonté veillent au respect des règles établies, et n’hésitent pas à faire valoir la loi dans toute sa rigueur, livre Sud fm.